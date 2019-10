Parcheggi a pagamento, attivati i tabelloni per trovare posto

CREMA (30 ottobre 2019) - Da ieri Gestopark, società che ha in appalto la gestione della sosta a pagamento in città, ha iniziato ad attivare i tabelloni informativi, utili per trovare posti liberi nelle principali aree di sosta del centro. Si tratta di un’innovazione prevista nel contratto d’appalto siglato tre anni fa con il Comune e al cui proposito ci sono da tempo contrasti sulla mancata applicazione dei contenuti, tanto che la giunta Bonaldi ha incaricato un legale. I tabelloni verranno accesi progressivamente nei prossimi giorni, per una prima fase di verifica e collaudo. Tra quelli subito in funzione, i pannelli per chi entra in città dalla rotonda della Groda nord- via Treviglio. Riportano i posti liberi in via Verdi e piazza Marconi. In fondo a via Boldori, però, ieri mattina i pannelli che indicano quale direzione prendere per raggiungere le medesime aree erano ancora spenti.

