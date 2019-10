Codice della chiave rubato nel parcheggio, via l'auto

CREMA (30 ottobre 2019) - Se i furti d’auto, in città, si attestano mediamente al di sotto della decina l’anno, quello messo a segno ieri mattina, nel posteggio del centro commerciale Gran Rondò, non rappresenta solo uno di quelli compiuti nel minor tempo, vale a dire solo una manciata di secondi. Ma soprattutto, segna l’esordio a Crema della banda dello scanner. Ossia di coloro che, per impossessarsi delle vetture più costose, ricorrono a sofisticatissimi apparecchi, in grado di carpire i codici delle chiavi elettroniche. A farne le spese in via La Pira è stata una Range Rover, un suv modello Evoque. E tutto lascia intendere che, come conferma lo stesso dirigente degli uffici di pubblica sicurezza Daniel Segre, «la tecnica impiegata sia proprio quella del codice carpito a distanza».

