Si aprono due voragini: impraticabile la strada sul Vacchelli

VAIANO CREMASCO (29 ottobre 2019) - Un tratto di circa dieci metri della strada sterrata che costeggia la sponda nord del canale Vacchelli è impraticabile a causa di una frana avvenuta nei giorni scorsi. L’allarme lo hanno dato domenica alcuni habitué di questa porzione di campagna cremasca, spesso utilizzato per passeggiate, allenamenti di corsa o in mountain bike. Una strada che serve anche agli agricoltori che hanno i loro terreni a fianco del canale, sul lato che guarda verso Scannabue e Palazzo Pignano, al confine con il territorio di Monte. I proprietari dei fondi o i contoterzisti, al momento, sono coloro che subiscono i maggiori disagi: con i trattori, infatti, non si passa. Nei prossimi giorni, dunque, verranno definite le competenze per gli interventi tra i vari enti coinvolti (Comune, Consorzio irriguo e Provincia al lavoro) e si procederà poi con la messa in sicurezza della sponda del canale.

