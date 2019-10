"Chiederò i danni se piazza Garibaldi non sarà pronta"

CREMA (27 ottobre 2019) - Una doppia corsa: la prima competitiva, con in gara i migliori specialisti del momento, la seconda contro il tempo. Già, perché a due settimane esatte dalla disputa della Maratonina città di Crema, piazza Garibaldi è ancora un cantiere aperto. I lavori, su quello che sarà il punto di partenza e il rettilineo d’arrivo della 21 chilometri, della 10 e della Marian Ten sono ancora in pieno svolgimento. Terminata la pavimentazione in porfido, sono stati posati i cordoli, ma mancano ancora il livellamento di tombini e chiusini e il manto di asfalto. Calendario alla mano, rimangono nove giorni lavorativi, anche perché venerdì primo novembre è festivo.

Se dovesse piovere qualche giorno, come annunciano le previsioni meteo, la faccenda diventerebbe complicata. E infatti, l’organizzatore Franco Pilenga della società Bke & Run non nasconde la propria preoccupazione: «Sono in contatto quotidiano con il sindaco Stefania Bonaldi e con l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi. Entrambi mi rassicurano. La prima dice che i lavori devono finire in tempo e sottolinea l’imperativo. Il secondo aggiunge che l’obiettivo di tutti è che la piazza sia pronta per la Maratonina. Staremo a vedere. Se così non fosse, chiederemmo i danni».

