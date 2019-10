Assalto al bancomat in piena notte in via Roma

CREDERA (26 ottobre 2019) - E' stato fatto esplodere nella notte il bancomat dell'agenzia della Popolare di Crema di via Roma. I malviventi, dopo la deflagrazione, hanno abbattuto una vetrata dell'istituto di credito utilizzando un furgone rubato come ariete, per accedere alla cassa dello sportello automatico ormai sventrata. E' accaduto all'una e mezza. Sul posto i carabinieri. La quantificazione del bottino è ancora in corso.

