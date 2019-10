Tragedia sulla strada, cicloamatore investito e ucciso

RIVOLTA D'ADDA (26 ottobre 2019) - Incidente mortale alle 7,45 sulla provinciale 90 per Cassano d'Adda. Niente da fare per un cicloamatore investito in pieno rettilineo da un Fiat Doblò. Nell'impatto il ciclista ha sfondato il parabrezza dell'auto e la bici è poi finita nel canale che corre parallelo alla provinciale. Illesi, ma sotto shock, i tre a bordo del Doblò. Sul posto la polizia stradale di Crema, la locale di Rivolta, l'auto medica e l'ambulanza della Croce Bianca. Il cicloamatore deve essere ancora identificato. L'autista del Doblò è un 55enne di Rivolta. Con lui la moglie e la figlia minorenne. Tutti e tre sono stati trasferiti all'ospedale di Lodi per accertamenti. Il cicloamatore era in sella a una mountain bike.

FOTOGALLERY

LA SCENA DELL'INCIDENTE

LA BICICLETTA FINITA NEL CANALE

