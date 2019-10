Faster, tolti i vincoli: così l’azienda può ampliarsi

RIVOLTA D'ADDA (24 ottobre 2019) - Via i vincoli dovuti al rischio-alluvione, sarà più facile edificare nelle zone non lontane dall’Adda, anche per la ditta Faster, leader mondiale nel settore degli innesti rapidi e degli innesti idraulici insediata in via Ariosto, che cerca nuovi spazi per ampliarsi. È iniziato con l’adozione, da parte del consiglio comunale, il percorso della variante al piano di governo del territorio che, vista la costruzione del nuovo argine sull’Adda, rende meno complesso costruire in determinate zone di Rivolta. Soddisfatto il sindaco Fabio Calvi, mentre critiche sono state espresse dall'opposizione.

