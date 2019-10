Lunedì apre il capolinea dei bus, nuova viabilità in via Stazione

CREMA (23 ottobre 2019) - Cambia la viabilità in via Stazione, specialmente per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. I lavori di Crema2020 stanno proseguendo a ritmo sostenuto e così si aggiorna la viabilità nella nuova stazione bus TPL con ingresso dalla nuova rotatoria di via Stazione e uscita dal Piazzale Martiri della Libertà a Crema.

Da lunedì prossimo, 28 ottobre, sarà aperto il collegamento di accesso dalla nuova rotatoria di via Stazione – quest’ultima già utilizzabile dai primi di settembre – verso la nuova stazione dei bus TPL; l’accesso avverrà con unico senso di marcia e consentito solo ai bus del TPL che sosteranno in sei stalli appositi. Saranno vietati l’accesso, la sosta e la fermata alle aree della stazione bus TPL a tutti i veicoli non autorizzati.

Coerentemente con questa nuova conformazione dell’Hub della stazione, i mezzi del TPL in ripartenza dalle pensiline usciranno direttamente in Piazzale Martiri della Libertà in direzione Viale Santa Maria. A questo secondo step del cantiere alla stazione corrisponderanno lavori sul piazzale che per alcune settimane impediranno l’accesso alle autovetture private alla stazione (è sempre possibile utilizzare il parcheggio gratuito della “buca” a breve distanza). A conclusione di questi lavori si potrà considerare concluso il terzo step dell’Hub secondo il progetto Crema2020, e i veicoli circolanti sulla strada che viene da via Stazione in ingresso sul Piazzale Martiri della Libertà dovranno dal quel momento in poi fermarsi allo stop dell’intersezione concedendo la precedenza ai mezzi provenienti dal piazzale dei bus.

Tutta l’area, corredata di marciapiedi e pista ciclabile, ha un limite di 30 km/h al fine di tutelare le categorie di mobilità più deboli.

“Con la riassegnazione del cantiere - commenta l’assessore ai Lavori pubblici e mobilità, Fabio Bergamaschi - i lavori hanno assunto un ritmo per cui si comincia a delineare il nuovo assetto della viabilità che prevede spazi dedicati alla sosta degli autobus, più sicuri, moderni, con attenzione, come si può vedere, ai percorsi pensati per le persone con difficoltà di deambulazione e non vedenti”.

LA NUOVA VIABILITA’ IN SINTESI

Mezzi del TPL: accesso da rotatoria verso le pensiline di sosta e uscita verso piazzale Martiri della Libertà. Nelle prossime settimane, dritti verso Viale Santa Maria; a conclusione del terzo step di Crema2020, scendendo con diritto di precedenza

Mezzi privati: nelle prossime due/tre settimane, accesso vietato al piazzale per il cantiere dei lavori. Alla fine dei lavori nel piazzale, salendo verso il piazzale con dovere di precedenza ai mezzi del TPL

Pedoni e cicli: accesso libero verso la stazione, sia durante i lavori che successivamente.

