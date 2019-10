Piazza Garibaldi, cede la nuova pavimentazione in porfido

CREMA (22 ottobre 2019) - Realizzata poche settimane fa, la nuova pavimentazione in sampietrini della zona pedonale di piazza Garibaldi presenta già dei problemi. Stamattina, sotto il peso di un mezzo della raccolta rifiuti di Linea gestioni, ha ceduto una piccola porzione di porfido della larghezza di una quarantina di centimetri. Alcuni cubetti, di fronte a Giolina, negozio di abbigliamento per bambini, sono sprofondati. Immediato l’intervento degli operai dell’impresa che sta ristrutturando la piazza (investimento da 650 mila euro da parte del Comune). La porzione di pavimento è stata segnalata con transenne e new jersey in plastica. Messo in sicurezza il perimetro, l’area sarà sistemata a breve.

