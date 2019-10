Sara è "Alfiere del lavoro"

PIANENGO (22 ottobre 2019) - «Sara Lupo Pasini: Alfiere del lavoro». Poche parole, ma un’emozione forte, per la 19enne cremasca, originaria di Pianengo, oggi insignita di una delle principali onorificenze, da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel corso della cerimonia al Quirinale, Sara è stata premiata, con medaglia e attestato, insieme all’amministratore delegato Conad Francesco Pugliese, che ha ottenuto la nomina di Cavaliere del lavoro. Ad ognuno dei 26 alfieri per meriti scolastici, come Sara, è stato affiancato un cavaliere, che si è distinto in ambito professionale ed economico. «É stata un’emozione enorme, ma è andato tutto per il meglio. E il presidente, oltre al discorso ufficiale previsto dal cerimoniale, è stato disponibile a incontrarci e a parlare con noi anche a margine della consegna delle medaglie. Ci ha fatto ui complimenti e ci ha spronato a continuare nel nostro cammino di studi e nel lavoro», ci ha raccontato Sara poco dopo la fine della cerimonia al Quirinale. Lei, unica rappresentante della provincia di Cremona e fra i tre studenti d’eccellenza arrivati dalla Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO