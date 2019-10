Rubano all'Ipercoop, prese dopo il doppio inseguimento

CREMA (23 ottobre 2019) - L’una arrestata con l’accusa di rapina impropria, l’altra (minorenne) denunciata. E' finito così il furto messo a segno lunedì all’Ipercoop, all’interno del centro commerciale Gran Rondò. Ad ammanettare le due romene sono stati agenti del distaccamento di Crema della Polstrada. Ma prenderle e nel contempo recuperare la refurtiva (34 confezioni di tonno e 28 stecche di cioccolato, per un valore di 200 euro) non è stato per nulla semplice. Si è infatti reso necessario un doppio inseguimento: prima messo in atto dai vigilantes del centro commerciale poi dagli agenti della stradale. Doppio inseguimento che in parte si è consumata in via Milano, sotto gli occhi di decine di automobilisti.

