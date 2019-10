Il dolce artigianale di Aschieri tra i migliori 20 d'Italia

PANDINO (23 ottobre 2019) - Il paese è sempre più terra di pasticcieri di talento, in particolare di panettoni da gourmet. Dopo Alessio Manfredini, nelle scorse settimane protagonista della finale del concorso nazionale al cospetto del maestro Iginio Massari, giornata che si era è tenuta al ristorante di Cracco, in galleria Vittorio Emanuele a Milano, adesso tocca a Emanuele Alchieri: 32 anni, originario di Bagnolo, e sposato con Federica Curti. Insieme alla moglie gestisce la pasticceria Castello di via Umberto I. E’ tra i 20 finalisti di Mastro panettone, concorso nazionale organizzato dal portale goloasi.it e dedicato al tipico dolce natalizio: sarà a Bari il 10 e 11 novembre, per le premiazioni. Con il suo panettone classico artigianale ha passato le selezioni che vedevano iscritti altri 150 colleghi.

