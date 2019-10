Luci allo stadio Voltini, ipotesi finanziamento

CREMA (21 ottobre 2019) - La giunta comunale approverà nei prossimi giorni una variazione al bilancio per prevedere i 750 mila euro necessari a realizzare la nuova illuminazione dello stadio Voltini e per rispettare dunque le prescrizioni della Lega Pro. Contemporaneamente, però, sonderà l’ipotesi di un finanziamento tramite il credito sportivo, chiedendo alla Lega una proroga sui tempi. L’opera andrebbe infatti realizzata entro il primo febbraio, pena il pagamento di una penale di 20 mila euro per ciascuna partita del campionato di serie C, al quale partecipa la Pergolettese, giocata senza idonea illuminazione. «Il progetto illuminotecnico - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Bergamaschi - consente di arrivare ad una potenza di 800 lux ed è stato elaborato in costante collegamento con i tecnici federali, così da seguire le complesse e precise prescrizioni sui coni di illuminazione e garantire le prove in loco. Un costo importante, ma che non è purtroppo procrastinabile. Il Comune di Crema, infatti, è già regime di deroga, perché il requisito di luminosità dovrebbe essere posseduto ad inizio campionato; l'attuale moratoria è fino al primo febbraio». La spesa è importante per le casse comunali e l'amministrazione intende provare la strada del finanziamento da parte del credito sportivo. I cui tempi, però, sarebbero lunghi. Da qui la necessità di avere una proroga, difficilmente ottenibile.

