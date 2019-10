Sagra d'autunno, kermesse al via nel castello

PANDINO (20 ottobre 2019) - Taglio del nastro stamane per la sagra d'autunno. Due giorni (l'iniziativa si concluderà domani) all'insegna del commercio e dell'artigianato, con spazi dedicati alle associazioni, street food e luna park. Fulcro della manifestazione il castello visconteo, con mostre di pittura e fotografie, l'esposizione permanente dedicata a Marius Stroppa e la possibilità di visitare il loggiato superiore. In piazza Vittorio Emanuele III, lo spazio del Comune con le bici di Elio e Oliver, i protagonisti del film Chiamami col tuo nome (premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale). Chi vuole può farsi un selfie sotto al monumento ai Caduti, ricordando la scena girata davanti al Fredo. La sagra è anche la prima edizione per la nuova giunta, guidata dal sindaco Piergiacomo Bonaventi. A lui il compito di tagliare il nastro, affiancato dal primo cittadino della comunità francese gemellata di Saint Denis en val Jacques Martinet. Tra le novità anche il ritorno in fiera delle dame viscontee, accompagnate dagli armigeri.

