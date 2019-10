Padre Alfredo Cremonesi proclamato beato

CREMA (19 ottobre 2019) - Padre Alfredo Cremonesi da oggi è beato. La proclamazione, in una cattedrale gremita e piena di fiori rossi, ad opera del cardinale Angelo Becciu (delegato pontificio) e, per prassi, su richiesta dei vescovi di Crema e Taungnugu Daniele Gianotti e Isaac Danu, davanti ai quali è stata letta la lettera con cui papa Francesco ha iscritto al numero dei beati il già venerabile di Dio Alfredo Cremonesi. Nativo di Ripalta Cremasca, nel 1925 parte per la Birmania, dove da subito si dedica agli altri: poveri, bisognosi, malati e anche semplicemente il popolo, fino a quando la rivolta per l’indipendenza porta a scontri violenti con le milizie governative. Le stesse che lo assassineranno, mentre prega, nel 1953. Il 7 febbraio, ora data che nel calendario indicherà anche la sua ricorrenza da beato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO