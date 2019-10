Mensa scolastica, è allarme povertà

SPINO D'ADDA (20 ottobre 2019) - Un boom di bambini i cui genitori non hanno risorse economiche sufficienti per poter pagare loro la mensa scolastica. Da inizio anno scolastico sono 12 gli alunni che rimangono in refettorio solo grazie all’associazione «La Solidarietà», che versa il costo del pasto, di poco inferiore ai 4 euro. «Nello stesso periodo di un anno fa ci facevamo carico di cinque-sei bambini» spiega il vicepresidente Carlo Cornalba. La spesa per questo servizio in favore della comunità è dunque destinata a schizzare verso l’alto: dai 5.300 euro complessivi del 2018, si andrà quasi a 8 mila a fine dicembre. Con il progetto «Aggiungi un posto a tavola» si sostengono i costi per la mensa scolastica di minori appartenenti a famiglie disagiate che diversamente non potrebbero farvi fronte. La selezione dei bambini che beneficiano della gratuità è fatta dai Servizi sociali del Comune, però la spesa è interamente sostenuta dalla onlus.

