Abbey Road a Crema Nuova, i Beatles attraversano via Bacchetta

CREMA (19 ottobre 2019) - Fresare e cancellare le strisce pedonali superflue, non è bastato all’amministrazione Bonaldi per fermare l’ironia dei social network. E’ virale su Facebook il fotomontaggio dei Beatles che attraversano via Bacchetta, ovviamente sulle zebre. Il taglia e cuci porta la firma del consigliere di minoranza del Movimento Cinque Stelle Manuel Draghetti, uno dei più feroci avversari della riqualificazione della strada del quartiere di Crema Nuova, voluta ormai un anno fa dal Comune.

