Addio a Giovanetti, Il Comandante: storico tifoso della Pergolettese

CREMA (19 ottobre 2019) -Per tutti era Il Comandante. Anche se, per la sua indole pacata, non era proprio il tipo che sapesse dare ordini. Personaggio storico della tifoseria cannibale, Pietro Giovanetti, scomparso l’altra sera all’età di 61 anni dopo una breve malattia, era soprannominato così perché nel 1974 aveva fondato i Commandos, il primo gruppo organizzato di tifosi della Pergolettese. Da allora, sciarpa gialloblu al collo, aveva fatto del Voltini la sua seconda casa. Per anni dipendente della Fondazione Benefattori Cremaschi, da sempre in prima fila per la difesa e la salvaguardia della memoria storica della squadra di calcio cittadina, comunista convinto, Pietro si era poi dedicato a tempo pieno all’altra grande passione della sua vita: l’arte.

