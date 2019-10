Stadio Voltini, che stangata: 700 mila euro per le nuove luci

CREMA (20 ottobre 2019) - Eseguiti i lavori necessari per poter ospitare gare del campionato nazionale di Serie C, lo stadio Voltini ha ora bisogno di un nuovo impianto di illuminazione. L’attuale, realizzato soltanto nel 2008, non ha infatti la potenza richiesta dalla Lega per effettuare le riprese televisive da parte di Eleven Tv, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti. Entro il primo febbraio l’intervento dovrà essere terminato, pena il pagamento di una penale salatissima (20 mila euro) per ogni domenica di ritardo.

La giunta ha discusso del progetto nei giorni scorsi sulla base del preventivo presentato dalla Simet, che ha rappresentato una sorpresa alquanto indigesta. La cifra necessaria alla realizzazione ex novo dell’impianto supererebbe infatti i 700mila euro. Un importo doppio rispetto alle previsioni e che costringerà ad una variazione di bilancio. La novità ha già sollevato polemiche prima ancora di essere stata ufficializzata.

