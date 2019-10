Autovelox fisso in arrivo

SPINO D'ADDA (17 ottobre 2019) - Un autovelox fisso per mettere in sicurezza il tratto di ex statale, lungo meno di un chilometro, che si trova tra la fine della Paullese raddoppiata e il ponte sull’Adda. Una soluzione che, secondo Comune e Provincia, metterà fine agli incidenti che si sono susseguiti negli ultimi mesi, in due casi mortali. L’ultimo scontro la settimana scorsa, con ferite due cremasche. La giunta di Luigi Poli dovrà inoltrare innanzitutto la richiesta alla prefettura per ottenere l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di rilevamento della velocità (in quel tratto il limite è di 70 chilometri orari). Questo l’accordo raggiunto ieri mattina a Cremona tra i tecnici dell’ente provinciale, il vicesindaco Enzo Galbiati e il comandante della polizia locale Gaetano Papagni.

