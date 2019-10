Scuola Casearia, visita dell'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi

PANDINO (16 ottobre 2019) - L'assessore regionale all'Agricoltura Fabio Rolfi in visita stamattina alla scuola Casearia, in previsione di una collaborazione tra l'istituto e l'ente: gli studenti domenica saranno a Forme, fiera internazionale del formaggio, in programma a Bergamo, allo stand della Lombardia: produrrano gelato fior di latte. Il direttore della Casearia Andrea Alquanto ha illustrato l'istituto a Rolfi. Visitati il caseificio e i laboratori.

