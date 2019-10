Addio alla maestra Thevenet

CREMA (15 ottobre 2019) - E' scomparsa ieri notte a 80 anni la storica direttrice dell'asilo Iside Franceschini (ex Montessori) Maria Thevenet. Per 42 anni al servizio del metodo montessoriano e dei bambini della città di Crema, viene ricordata ora da generazioni, per il suo sorriso e la delicatezza con cui ha sempre accolto gli alunni. Anche dopo la pensione, nel 2005, ha continuato a collaborare con la scuola, proponendo laboratori e attività. I funerali si terranno domani alle 14.30 nella chiesa di Crema Nuova.

