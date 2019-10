Gestione della piscina, bufera in consiglio comunale

CREMA (14 ottobre 2019) - La gestione della piscina comunale da parte della società Sport Management ha scaldato gli animi in consiglio comunale. In discussione c’era la mozione presentata lo scorso mese di maggio dai consiglieri di Forza Italia Antonio Agazzi, Simone Beretta e Laura Zanibelli con la richiesta di risoluzione del contratto per inadempienze. Ma se la minoranza ha in sostanza sollecitato che da parte dell’amministrazione ci sia un maggiore controllo delle convenzioni con i privati, puntando il dito anche su quella dei parcheggi con Gestopark, la sorpresa sono state le critiche all’operato di Sport Management arrivate anche dai banchi della maggioranza. Tiziana Stella e Jacopo Bassi hanno chiesto controlli sulla qualità dell’acqua e dell’aria all’interno del centro natatorio Bellini di via Indipendenza, ma anche sul trattamento riservato alle società sportive e sui tipi di contratti per i dipendenti. A questo proposito, dopodomani il sindaco Stefania Bonaldi e il consigliere delegato allo Sport Walter Della Frera incontreranno i rappresentanti di Sport Management insieme ai dirigenti della società Rarinantes. La mozione è stata respinta con 13 voti contro 6.

