Scannabue, nuova scuola: in 150 rispondono al bando

PALAZZO PIGNANO (15 ottobre 2019) - Sono 150 le aziende che hanno presentato un’offerta per il bando da 3 milioni di euro per realizzare la nuova scuola elementare della frazione di Scannabue, che sorgerà al posto di quella vecchia. Un numero record per il Cremasco, con candidature arrivate da tutta Italia. La commissione di tecnici incaricati dal Comune ha già esaminato una quarantina di offerte. Ci vorranno ancora un paio di settimane per completare questo lavoro. «Entro fine ottobre - spiega il sindaco Rosolino Bertoni - dovremmo arrivare all’assegnazione provvisoria del cantiere a due imprese. Questo per tutelarci, nel caso in cui la prima classificata abbia dei problemi. Tutte le verifiche sull’azienda vincitrice richiederanno altri due mesi. Penso che per gennaio potremmo assegnare l’opera in via definitiva». L’edificio in questione è quello che guarda sulla strada, si tratta della scuola più vecchia, costruita 65 anni fa, mentre l’adiacente primaria, completata nel 2015, rimarrà ovviamente al suo posto. Lo stabile andrà abbattuto, palestrina compresa. Sullo stesso sedime sorgerà la nuova elementare.

