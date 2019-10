Auto fuori strada, spavento per mamma e bimba di 3 anni

AGNADELLO (14 ottobre 2019) - Se la sono cavata senza un graffio, solamente con un grosso spavento ma sarebbe potuto andare molto peggio ad una mamma e alla sua bambina di 3 anni di Agnadello, finite fuori strada stamattina, verso le 8.45, in via Verdi. La donna, alla guida di una Lancia Y, stava portando la figlioletta alla scuola materna locale prima di recarsi al lavoro quando si è accorta di aver dimenticato a casa la borsa con dentro cellulare, documenti e portafoglio. Così ha deciso di tornare indietro innestando la retromarcia. Nel fare manovra, essendo stata la conducente disturbata dal sole basso, l'auto è finita fuori dalla sede stradale, in quel punto piuttosto stretta, scivolando sul ciglio del fosso (la roggia Brolo, non asciutta) ed inclinandosi, senza però ribaltarsi. La donna, priva del telefono, ha suonato ripetutamente il clacson per chiamare aiuto. Una residente si è accorta dell'accaduto ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto un'autolettiga della Croce Bianca di Rivolta, una pattuglia della polizia stradale ed i vigili del fuoco di Crema. I soccorritori hanno aiutato madre e figlia, illese, ad uscire dal l'abitacolo della Lancia.

