Droga, arrestati due giovani spacciatori di 20 e 18 anni

CAMISANO (14 ottobre 2019) - Nuovo colpo da parte dei carabinieri al mercato dello spaccio di droga. I servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati hanno consentito ai militari delle Stazioni di Camisano e Romanengo di arrestare un operaio 20enne e uno studente 18enne, entrambi incensurati e residenti nella Provincia di Bergamo, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Durante un controllo stradale nella serata di sabato scorso, i due giovani sono stati trovati in possesso di 210 grammi di hashish e 10 grammi di marijuana. Le successive perquisizioni domiciliari, presso le abitazioni degli arrestati, permettevano di rinvenire ulteriori 115 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish, la somma in contanti di 390 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio, nonché materiale per confezionamento e pesatura. Si ritiene che gli arrestati stessero effettuando la consegna della sostanza stupefacente nel Cremonese.

