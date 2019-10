Autoguidovie, addio a Rogoredo: si torna ai vecchi tragitti

CREMA (14 ottobre 2019) - Da stamattina i bus di Agi della linea diretta K521, che collega Crema con il terminal M3 di San Donato Milanese, torneranno al vecchio percorso: verrà dunque cancellata la fermata dei pullman della stazione ferroviaria milanese di Rogoredo, istituita il 12 settembre. Da allora, gli utenti avevano dato vita a una serie di proteste, compresa una raccolta firme con oltre 200 adesioni, per i ritardi causati da questa novità, sia all’andata sia al rientro, a cui si aggiungevano tempi più lunghi di percorrenza per la scelta di Autoguidovie di utilizzare solo la Paullese, invece del tragitto autostradale lungo la Tangenziale est esterna milanese e la A1. Anche su questo da oggi si tornerà al passato: alcune corse dei bus, specialmente negli orari di punta, sfrutteranno il tragitto autostradale. In una riunione convocata un paio di settimane fa a San Donato, con l’intervento degli stessi viaggiatori, era stato confermato il doppio ritorno al passato, ovvero all’orario invernale scolastico in vigore tra il settembre 2018 e il giugno di quest’anno.

