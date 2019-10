Cimiteri chiusi per otto giorni, lavori a novembre

PANDINO (13 ottobre 2019) - Otto giorni di chiusura per i due principali cimiteri cittadini, quello del comune e quello della frazione di Nosadello. Lo ha previsto l’Azienda speciale multiservizi, a cui spetta la gestione dei camposanti per conto del Comune. A Pandino sarà vietato l’accesso il 6, 7 e 8 novembre e poi dall’11 al 13 compresi. A Nosadello dal 13 al 15 dello stesso mese (sempre compresi). Il motivo sono i lavori di estumulazione delle salme ospitate in tombe e loculi da diversi decenni – nei mesi scorsi, erano stati avvisati preventivamente familiari e discendenti dei defunti – che dunque andranno poi collocate negli ossari, proprio per liberare spazio per nuove sepolture. I lavori sono infatti considerati incompatibili con la presenza di visitatori, proprio per una questione di decoro e rispetto. In caso di funerali sarà cura del personale incaricato da Asm liberare un passaggio per la salma.

