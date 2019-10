Centro vaccini, addio a via Meneghezzi: trasloco in ospedale

CREMA (13 ottobre 2019) - Cambia casa, e non si tratta di un trasferimento temporaneo, il centro vaccini dell’Azienda socio sanitaria territoriale, da anni ospitato al piano terra della palazzina di via Meneghezzi, nel quartiere di San Carlo. Il trasloco è alle porte, si terrà nel prossimo fine settimana, e da lunedì 21 il servizio sarà operativo nella palazzina degli ambulatori esterni dell’ospedale Maggiore (si potrà entrare dall’ingresso numero 3) che dà su Largo Dossena. La scelta dell’Asst è stata presa con un duplice scopo. Assicurare al personale locali più funzionali e moderni dove poter svolgere al meglio il proprio lavoro, e di conseguenza aumentare il comfort anche per i pazienti, e risparmiare risorse. In via Meneghezzi, infatti, l’Azienda socio sanitaria versa un affitto all’Azienda tutela della salute Val Padana (competente per le province di Mantova e Cremona).

