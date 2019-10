Autobus, la rivoluzione: è pronto il nuovo capolinea

CREMA (12 ottobre 2019) - Lunedì 21 - salvo ritardi dell’ultima ora, che comunque saranno solo di qualche giorno - aprirà il nuovo capolinea dei pullman di Autoguidovie. Ciò significa che i bus della società che effettuano il trasporto pubblico su gomma a Crema e nel Cremasco cominceranno ad utilizzare gli spazi ricavati nell’ex scalo merci della stazione ferroviaria, la cui costruzione rientra nel cantiere di Crema 2020. Un’area più sicura, comoda e meglio attrezzata, rispetto all’attuale, situata in piazzale Martiri della Libertà, proprio davanti all’edificio principale dello scalo ferroviario. L’ingresso dei bus al nuovo hub avverrà da via Stazione, grazie allo svincolo realizzato durante l’estate, che sale verso l’ex piazzale delle merci. La stessa strada consentirà poi di collegare l’arteria con il sottopasso ferroviario (in costruzione dal 2020) che sbucherà su via Gaeta e manderà in pensione il passaggio a livello del viale di Santa Maria.

