Coltelli, spranga e fionde in auto, 30enne denunciato

DOVERA (11 ottobre 2019) - In auto, gli hanno trovato un piccolo arsenale composto da due fionde, tre coltelli, persino una spranga di ferro sagomata, che i poliziotti della Stradale di Crema escludono potesse servire ad altro, se non a colpire. Ma nel verbale del controllo, costato la denuncia a piede libero a un cremasco trentenne, figurano pure un seghetto, oltre a un paio di cacciavite. Sebbene l’oggetto considerato più pericoloso sia la lama da 26 centimetri, protetta da un’impugnatura a serramanico, sempre scovata nell’abitacolo. A dar conto dell’esito del controllo (avvenuto l'latro ieri lungo la Puallese), sottolineando come sia maturato nel corso dei «consueti servizi di prevenzione», è stato il comandante del distaccamento cittadino della Polstrada, l’ispettore Mario Crotti.

