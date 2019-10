Pasti a domicilio, "Troppo cari per gli anziani"

SERGNANO (11 ottobre 2019) - «I pasti a domicilio del fine settimana, consegnati tutti insieme, nella giornata del venerdì. E il costo per gli anziani è rimasto di 7 euro, nonostante, con il cambio di ditta che si occupa della refezione, le spese dei piatti, per l’amministrazione, Iva e trasporto compresi, siano di 5,62 euro. Quindi con uno scarto di 1,38 euro in più, a discapito dei destinatari del servizio che non ci sembra adeguato all’offerta». Il gruppo dell’opposizione SicuraMEnTe Sergnano ha presentato un’interrogazione ad hoc sull’argomento, per evidenziare il divario tra i costi dei pasti consegnati negli ultimi mesi agli anziani, a domicilio.

