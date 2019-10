Via Indipendenza, arrivato l'ok dal ministero

CREMA (10 ottobre 2019) - Anche l’ultimo ostacolo è stato rimosso e ora tutto è davvero pronto per poter dare il via al recupero dell’edificio di via Indipendenza, angolo via Lago Gerundo, abbandonato da una decina d’anni. Uno sfregio nel cuore della città, che sta per essere sanato. «Nei giorni scorsi — spiega l’amministratore unico della società Gerundo Center Srl, Riccardo Denti — ci è pervenuto dal ministero dello Sviluppo Economico il documento che ancora mancava per poter procedere alla firma della convenzione col Comune. A questo punto, tutti i problemi sono stati risolti e l’intervento potrà finalmente iniziare». L’apertura del cantiere avverrà tra qualche settimana. I lavori previsti riguarderanno il recupero dell’immobile, concepito nel 2005 come sede di attività pubbliche. L’edificio accoglierà un bar ristorante e negozi al piano terra e uffici nei tre piani superiori. L’interrato ospiterà invece un parcheggio per 40 auto. Da pubblica, la destinazione diventerà quindi ad uso privato.

