Contanti addio, ora si può usare il bancomat

CREMA (11 ottobre 2019) - Mentre a livello nazionale e in vista della nuova Finanziaria, si prevedono misure per incentivare l’utilizzo di bancomat e carte di credito – così da contrastare l’evasione fiscale — il Comune di Crema si porta avanti. Da qualche giorno, infatti, è possibile effettuare pagamenti con entrambe le tessere, senza quindi dover usare il denaro contante. Un’innovazione in chiave tecnologica che fa il paio con quella di accorpare gran parte dei servizi forniti al cittadino in un unico sportello, aperto lo scorso febbraio al piano terra del palazzo municipale. Si tratta di un grande open space, con sala d’attesa e altri uffici separati, unico punto di contatto per le principali operazioni che l’utente deve effettuare in Comune e per dare risposte in tempi rapidi alle richieste. Gli operatori, nelle nuove postazioni a scrivania organizzate negli spazi della ex anagrafe, possono occuparsi di ben 97 diversi procedimenti: da quelli che erano di competenza dell’ufficio demografico, per arrivare al protocollo, allo stato civile e elettorale, a parte delle procedure dell’ufficio tributi. Lo sportello funge anche da ufficio relazioni con il pubblico.

