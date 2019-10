Palestra chiusa per 5 mesi, e lo sport trasloca

DOVERA (11 ottobre 2019) - La palestra della scuola elementare del capoluogo cambierà volto, ma per farlo dovrà rimanere chiusa sino alla prossima primavera. In programma, a partire dai primi giorni di novembre, i lavori di riqualificazione energetica e ristrutturazione per un importo di 185 mila euro, compresa la progettazione. In gran parte si tratta di fondi comunali, ma la giunta ha anche deciso di impiegare a questo scopo i 50 mila euro finanziati dal precedente governo, per opere finalizzate al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici, ma anche all’abbattimento di barriere architettoniche. Dovera come centinaia di altri Comuni italiani, avendo una popolazione tra i 3 mila e i 5 mila abitanti, aveva avuto diritto al contributo. Contenuti i disagi, comunque, per le società sportive e le associazioni che utilizzano l’impianto per attività pomeridiane, dalla ginnastica agli allenamenti.

