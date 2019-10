Scontro fra auto lungo la Paullese, due donne ferite

SPINO D'ADDA (10 ottobre 2019) - Scontro frontale fra auto avvenuto intorno alle 22 di ieri lungo la Paullese, nel territorio di Spino d'Adda, nel tratto tra il ponte e l'imbocco della superstrada. Due donne sono rimaste ferite: per una delle due si è reso necessario il trasporto in ospedale in codice rosso con l'eliambulanza. L'altra giovane è stata portata al Maggiore di Cremona in codice giallo. La Paullese è stata chiusa al traffico deviato sulle strade di servizio. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

