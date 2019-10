Raccolta dei mozziconi, gettati in strada 20 mila in meno

PANDINO (10 ottobre 2019) - In cinque mesi oltre 20 mila mozziconi di sigaretta, una media di 4 mila ogni 30 giorni. Si tratta del bottino, se così si può definire, dell’iniziativa messa in campo dai Cittadini attivi per Pandino: lo scorso 4 maggio avevano coinvolto esercizi pubblici e commercianti di via Umberto I e non solo, posizionando all’ingresso dei negozi 18 raccoglitori dove i clienti possono buttare le sigarette dopo averle spente. Primo obiettivo, evidentemente raggiunto, evitare che i mozziconi finiscano a terra, inquinando e sporcando il paese. E nei giorni scorsi, i volontari hanno fatto il punto dell’iniziativa nell’ufficio del sindaco Piergiacomo Bonaventi.

