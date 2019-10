Incendio in appartamento, famiglia evacuata e danni

CREMA (9 ottobre 2019) - Incendio questa mattina nell’appartamento di via Rovescalli della famiglia di ristoratori Amatruda, situato proprio sopra l’ex caffè, ormai chiuso da diversi anni. I proprietari erano in casa. È stato il marito, quando si è accorto del rogo, ad affrontare per primo le fiamme utilizzando due estintori e poi la canna dell’acqua. Alle 9 un mezzo dei vigili del fuoco di Crema ha attraversato il centro storico a sirene spiegate, per poi infilarsi nella stretta via che si trova a breve distanza da piazza Garibaldi. Fortunatamente, nessuno dei due coniugi è rimasto intossicato. Solo la signora è stata poi visitata dal medico del 118. Era comunque in buone condizioni, seppur scossa per la brutta esperienza.

