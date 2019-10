Città verde, in arrivo due nuovi parchi antismog

CREMA (9 ottobre 2019) - Due aree, dove creare nuovi polmoni verdi della città: almeno 800 alberi, tra cui specie autoctone e da frutto, con pozzi per l’irrigazione, così da migliorare la qualità dell’aria. Ma anche l’organizzazione di momenti dedicati alla didattica per le scuole, della raccolta dei frutti e altre iniziative. Le zone devono essere ancora scelte, ma verranno sfruttati terreni comunali già inseriti come aree a verde pubblico nel Piano di governo del territorio. Tra le ipotesi ci sono quelli che si trovano lungo la Gronda nord e tra il parcheggio di via IV Novembre e l’argine del Serio. Crema sposa il progetto del «Bosco del tempo», promosso dall’associazione Comuni virtuosi (vi aderiscono 120 enti locali), già sperimentato con successo in paesi come Colorno (Parma). I lavori di sistemazione delle due aree cominceranno già nelle prossime settimane. Per le prime piantumazioni si dovrà invece attendere il periodo tardo invernale, il più favorevole a questo tipo di interventi.

