Pensionato insospettabile arrestato: in casa 640 grammi di marijuana

CREMA (9 ottobre 2019) - Un pensionato cremasco di 68 anni è stato arrestato ieri con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti: nella sua abitazione, infatti, sono stati rinvenuti 640 grammi di marijuana e 2 piante di cannabis indica. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnia di Crema dopo aver perquisito la villa del sessantottenne ex commerciante in pensione, incensurato, hanno rinvenuto la marjuana già essiccata e pronta all’uso contenuta in 8 recipienti per alimenti; nel giardino dell'abitazione, poi, venivano rinvenute due piante di canapa indiana alte circa due metri, coltivate in un’apposita serra. Il pensionato, colto di sorpresa dal controllo ricevuto, riferiva ai militari di coltivare da circa 50 anni la sostanza stupefacente per il proprio consumo, anche se la considerevole quantità di sostanza rinvenuta non può essere considerata compatibile con la detenzione per uso personale.

