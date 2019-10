Fuori strada nella notte, ferito 36enne di Soncino

RICENGO (9 ottobre 2019) - Fuori strada stanotte alle 23,10 sulla Melotta, al confine con Casaletto di Sopra. Ferito un indiano 36enne di Soncino. Era alla guida di una Ford Focus station wagon. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Crema ha perso il controllo dell'auto, che ha invaso la corsia opposta. La Ford è finita oltre la carreggiata andando ad impattare contro un muretto, per poi ribaltarsi. La presenza di alcuni cespugli ha fermato la corsa impazzita dell'auto. L'indiano viaggiava in direzione di Soncino. è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Crema per aiutarlo ad uscire. E' stato poi trasferito in ambulanza all'ospedale Maggiore.

