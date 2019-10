Scuola media, Quintano paga la sua quota

TRESCORE CREMASCO (9 ottobre 2019) - La compartecipazione alle spese per l’edificio che ospita la scuola media «Manzoni» diventa realtà. Dopo i consigli comunali di Casaletto Vaprio e di Torlino anche quello di Quintano (il sindaco è Elisa Guercilena) ha detto si alla convenzione che prevede un versamento in denaro al Comune di Trescore da parte dei paesi limitrofi che fanno riferimento alla scuola media Manzoni come contributo alle spese per le utenze dell’edificio di via Verdi.

Un accordo storico, che presto Trescore approverà nel proprio consiglio comunale e che verrà deliberato in novembre anche dai comuni di Cremosano e di Pieranica. La quota da corrispondere a Trescore è di 75 euro per ogni alunno residente in ciascun paese aderente alla convenzione.

