Treno bloccato sulla linea, ritardi sino a 100 minuti

CREMA (8 ottobre 2019) - Un guasto al regionale 10451, partito stamane alle 6,07 da Treviglio per Cremona, ha bloccato l'intero traffico ferroviario pendolare sulla linea ferroviaria cremasca. Il convoglio è rimasto bloccato tra le stazioni di Caravaggio e Casaletto Vaprio: essendo la linea a binario unico è stato impossibile far transitare gli altri regionali, compresi i diretti per Milano. Il 10451 ha poi ripreso il viaggio, ma con oltre 100 minuti di ritardo. Cancellati altri treni, Un'ora di deficit orario per il diretto 10456 delle 6,52 da Crema per Milano. Quasi 40 minuti per il successivo, il 10458 delle 7,20. Pendolari imbufaliti.

