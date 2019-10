Riuso dell'ex tribunale, progetto pronto: 'Accordo rispettato'

CREMA (8 ottobre 2019) - Progetto per il riuso dell’ex tribunale di via Macallè pronto e che verrà consegnato in Comune entro i tempi stabiliti, ovvero entro la fine della prossima settimana. Lo assicura FM Immobiliare di Castiglione delle Stiviere, la società che ha raggiunto un accordo di gestione con il Comune (durata di 40 anni) al quale verserà un canone annuo di locazione di 70mila euro. E ricevendo gli affitti dall’Asst e da coloro i quali (Sanitas o altri) andranno in quell’immobile. Perché ancora - a una decina di giorni dalla scadenza - non è possibile conoscere il nome di chi occuperà la porzione che rimarrà libera dopo che l’Asst avrà preso possesso della sua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO