Autobus, ritorno al passato

CREMA (8 ottobre 2019) - Come promesso ai pendolari, Autoguidovie torna all’antico. Da lunedì, praticamente un mese dopo la sua introduzione, verrà cancellata la fermata dei pullman della stazione ferroviaria milanese di Rogoredo della linea diretta K521 Crema-Milano. Dal 12 settembre scorso, gli utenti avevano dato vita a una serie di proteste, compresa una raccolta firme con oltre 200 adesioni. Contestavano la scelta, avvalorata dall’Agenzia del trasporto locale delle province di Cremona e Mantova, e dal Comune di Crema. Sottolineavano i ritardi causati da questa novità, sia all’andata sia al rientro, a cui si aggiungevano tempi più lunghi di percorrenza per la scelta di Autoguidovie di far viaggiare i pullman solo sulla Paullese, invece di utilizzare il tragitto autostradale lungo la Tangenziale est esterna milanese e la A1. In una riunione convocata da Agi e agenzia nei giorni scorsi a San Donato, con l’intervento degli stessi viaggiatori, era già stata confermato il ritorno al passato, ovvero all’orario invernale scolastico in vigore tra il settembre 2018 e il giugno di quest’anno.

