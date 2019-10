'Grazie Crema' dai fans di New York del film di Guadagnino

CREMA (7 ottobre 2019) - Un filo rosso di cotone che unisce New York a Crema. È la copertina di un libro spedito dalla Grande mela e recapitato nei giorni scorsi in Comune. Lo ha realizzato un gruppo di fan newyorkesi del film Chiamami col tuo nome. Nei mesi scorsi erano stati in città, per visitare i luoghi della pellicola premio Oscar di Luca Guadagnino. Si sono talmente innamorati di Crema e del territorio che le hanno voluto dedicare un volume, accompagnato da una lettera in cui auspicano che la comunità cremasca possa ritrovare la pace, dopo la tragedia sfiorata del 20 marzo scorso, il dirottamente del pullman con a bordo 51 studenti delle medie Vailati, i docenti e la bidella da parte dell’autista Ousseynou Sy, che l’aveva poi dato alle fiamme a San Donato Milanese.

