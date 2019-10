L'Avis comunale compie 40 anni, paese in festa

PANDINO (6 ottobre 2019) - Festa stamane per i 40 anni dell'Avis comunale. In apertura raduno in castello e poi corteo in centro, aperto dalle majorette e dalla banda civica. Dopo la sfilata in via Umberto I e piazza Vittorio Emanuele III, la manifestazione ha raggiunto il monumento ai donatori dove è stato scoperto il nome di Ernesto Silva, tra i fondatori della sezione, scomparso nei mesi scorsi. Poi la messa in parrocchiale, il pranzo conviviale al ristorante e le premiazione dei donatori.