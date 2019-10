Strisce fantasma, che rischi

CREMA (6 ottobre 2019) - Strisce pedonali, queste sconosciute. Troppe zone della città, nonostante numerose segnalazioni, non ultime quelle dell’estate scorsa al nostro giornale, replicate in questi giorni, presentano situazioni deficitarie per quanto riguarda la segnaletica orizzontale. Problemi che riguardano sia il centro storico, sia le strade più trafficate della periferia, con le immaginabili conseguenze: aumento del rischio per i pedoni, ma anche per gli stessi automobilisti.

Gli esempi non si contano, anche vicino a luoghi sensibili come scuole e ospedale Maggiore, dove ogni giorno attraversano la strada centinaia di pedoni e alle scuole: tra i casi che hanno suscitato i maggiori timori tra le persone che hanno segnalato ci sono le vie Matteotti, Della Ruota, Griffini e Mercato.

