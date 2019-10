Rai in paese, il Comune digitale a Report

RIPALTA CREMASCA (6 ottobre 2019) - La Tv di Stato consacra la svolta tecnologica dei ripaltesi, con un servizio ad hoc su Report. Piccolo Comune, ma tra i primi a digitalizzare il servizio mensa, il pagamento della tassa sui rifiuti, i centri estivi, il servizio scuolabus. Oltre a sperimentare tra i primi, insieme ad altre tre città importanti a livello nazionale, l’App governativa Io, per l’intero servizio al cittadino in digitale: «Siamo a 70 residenti-campione, che stanno evidenziando vantaggi e criticità, per consentire ai tecnici di perfezionarla. Diventerà operativa dall’inizio del nuovo anno», conferma il sindaco Aries Bonazza. Ripalta è stato anche il primo piccolo Comune, in questi termini, a essere immortalato (e raccontato) dalle telecamere di Report, trasmissione-simbolo del giornalismo d’inchiesta di Rai Tre. Due i passaggi della troupe di Report, nei giorni scorsi, a Ripalta Cremasca. L’ultimo, proprio a inizio settimana, per completare alcune riprese e interviste. A curare il servizio l’inviato Giuliano Marrucci.

