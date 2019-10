Rissa in officina, tre contusi

DOVERA (5 ottobre 2019) - Momenti di tensione, urla e poi la rissa. Intervento dei carabinieri del Radiomobile di Crema oggi a metà mattinata in una carrozzeria fuori paese. Stando a quanto emerso, a venire alla mani sarebbero stati lo stesso titolare e un cliente, per questioni ancora non del tutto chiare. Coinvolta anche una donna. Pare che la discussione abbia avuto origine per un’auto d’epoca che il proprietario aveva lasciato in riparazione al carrozziere. Tutti e tre i coinvolti hanno riportato qualche contusione e sono stati medicati in ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO